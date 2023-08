DFB-Pokal Holstein Kiels Frauen scheitern an Borussia Mönchengladbach Von Oleg Strebos | 15.08.2023, 20:24 Uhr Viel Arbeit hatten die Kielerinnen um Paula Harder (rechts) mit Mönchengladbachs Antreiberin Laura Radke. Foto: Patrick Nawe up-down up-down

Am Ende hat es nicht gereicht. Die Regionalliga-Fußballerinnen von Holstein Kiel sind in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Am Dienstagabend gab es im Holstein-Stadion ein 2:3 (1:1) gegen Zweitliga-Aufsteiger Borussia Mönchengladbach.