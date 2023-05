Bestritt sein letztes Spiel im Holstein-Stadion: Fin Bartels von Holstein Kiel ärgert sich gegen den FC St. Pauli über eine vergebene Torchance. Foto: Imago/Eibner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel verliert nach zwei Eigentoren mit 3:4 gegen St. Pauli Von Luca Sixtus | 19.05.2023, 20:33 Uhr

So hatten sich Fin Bartels, Alexander Mühling und Co. ihren Abschied sicherlich nicht vorgestellt. Holstein Kiel verlor in der 2. Fußball-Bundesliga das letzte Heimspiel von insgesamt elf scheidenden KSV-Akteuren gegen den FC St. Pauli mit 3:4 (1:1).