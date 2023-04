Schwere Last: Heidenheims Lennard Maloney (unten) knickt unter dem Gewicht von Kiels Holmbert Fridjonsson ein. Foto: dpa/Stefan Puchner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel verliert klar mit 0:3 beim 1. FC Heidenheim Von Oleg Strebos | 23.04.2023, 20:06 Uhr

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine klare Auswärtsniederlage kassiert. Beim 1. FC Heidenheim verloren die „Störche“ am Sonntag mit 0:3 (0:1). Schlimme Folgen hat das für die nicht mehr in Abstiegssorgen steckenden Kieler nicht, der Hamburger SV dürfte sich über ausbleibende Schützenhilfe im Aufstiegsrennen geärgert haben, zogen die Heidenheimer doch durch den Sieg wieder am HSV vorbei.