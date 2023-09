Auch einige Minuten nach dem Abpfiff standen Lewis Holtby und Benedikt Pichler die Enttäuschung und Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Mit 2:3 (0:2) unterlag Holstein Kiel am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga in einer hochemotionalen Partie dem Erstliga-Absteiger Hertha BSC.

Vor allem das Zustandekommen der bitteren Pleite an diesem Nachmittag erhitzte die Gemüter. „In so einer entscheidenden Phase muss sich der Schiedsrichter den zweiten Pfiff zumindest nochmal am Bildschirm anschauen“, kommentierte Holsteins Torjäger Benedikt Pichler ungläubig die spielentscheidende Szene in der Nachspielzeit.

Ausgerechnet Fabian Reese trifft für Berlin

Auch Kiels Coach Marcel Rapp stufte die Entscheidung des Unparteiischen als „mutig“ ein. Dabei hätte wohl auch eine erneute Prüfung der Szene am Monitor keinen Sinneswandel beim Unparteiischen bewirkt – zu eindeutig war der Kontakt des eingewechselten Fiete Arp gegen Bence Dardai im eigenen Sechszehner. Dass ausgerechnet der gebürtige Kieler und ehemalige Holstein-Profi Fabian Reese in der zweiten Minute der Nachspielzeit den fälligen Elfmeter versenkte, passte zu einem gebrauchten Kieler Tag.

Timon Weiner sorgt nur kurzzeitig für Euphorie

Nur zwei Minuten vorher schwappte noch eine Welle der Euphorie und Hoffnung durch das ausverkaufte Holstein-Stadion. Als der Kieler Schlussmann Timon Weiner einen Elfmeter von Haris Tabakovic aus dem rechten Eck kratzte (88.), witterten Fans und Spieler noch die Chance auf den Coup. Nur Augenblicke später setzte Reese den Kieler Träumereien ein jähes Ende.

Von Übermut wollte Lewis Holtby, der in Abwesenheit von Philipp Sander das Kapitänsamt übernommen hatte, aber nicht sprechen. „Am Ende war es die fehlende Coolness“, sagte der Mittelfeldstratege auf der Suche nach einer Erklärung für den „Doppel-Elfmeter“ innerhalb von zwei Minuten.

Mehr als das fehlende „Quäntchen Glück“

In der Schlussphase nochmal das Risiko zu erhöhen, ordnete Pichler, der zum zwischenzeitlichen 1:2 (54.) getroffen und den von Steven Skrzybski verwandelten Elfmeter zum 2:2 (57.) herausgeholt hatte, nicht als Fehler ein. „Viele Spiele sind in der Anfangsphase der Saison auf unsere Seite gekippt, wenn wir alles in die Waagschale geworfen haben“, resümierte der Stürmer. Es habe einfach das „Quäntchen Glück“ gefehlt.

Ganz so einfach ist die Analyse dann aber doch nicht. Gegen einen gut eingestellten Gast aus Berlin war es eine desaströse erste Halbzeit der „Störche“. Zu passiv, ideen- und mutlos traten die Hausherren gegen keinesfalls übermächtige Herthaner auf.

„Uns haben in der ersten Halbzeit die Eier gefehlt. “ Lewis Holtby Vertretungskapitän von Holstein Kiel

Gelb-Rote Karte für Marvin Schulz

Acht Gegentore in zwei Spielen lautet nun die ernüchternde Bilanz der Kieler Defensive, die am kommenden Sonnabend auf einen wichtigen Pfeiler verzichten muss. Nach einer Rudelbildung kassierte Marvin Schulz in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte und fehlt beim Gastspiel in Karlsruhe. Es war der bittere Schlusspunkt an einem bitteren Sonntag.