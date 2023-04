Schwerer Stand: Kiels Steven Skrzybski (vorne) hatte gegen Marvin Mehlem und Co. häufiger das Nachsehen Foto: Imago Images/Eibner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel verliert gegen Darmstadt 98 mit 0:3 Von Oleg Strebos | 30.04.2023, 15:21 Uhr

Holstein Kiel hat dem Tabellenführer kein Bein stellen können. Am Sonntag unterlagen die „Störche“ in der 2. Fußball-Bundesliga daheim dem SV Darmstadt 98 mit 0:3 (0:2). Die „Lilien“ haben damit mindestens die Teilnahme an den Relegationsspielen sicher, den direkten Aufstieg aber schon vor Augen. Für Holstein Kiel sind es nun noch vier Spiele bis zum Saisonende – nach oben und nach unten geht im Grunde fast nichts mehr.