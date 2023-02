Viel zu tun: Holstein-Keeper Tim Schreiber (rechts) pariert gegen Braunschweigs Manuel Wintzheimer. Foto: Imago Images/Hübner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel siegt 3:2 bei Eintracht Braunschweig Von Oleg Strebos | 17.02.2023, 21:02 Uhr

Die kleine Ergebniskrise ist vorbei, Holstein Kiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Nach zwei Niederlagen in Serie durften die „Störche“ am Freitagabend jubeln. Bei Eintracht Braunschweig hieß es am Ende 3:2 (2:0) aus Sicht der Kieler – ein perfekter Abend war es aber nicht aus Sicht des Teams von Trainer Marcel Rapp.