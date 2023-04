Offensichtlich unzufrieden: Holstein-Trainer Marcel Rapp sah sein Team gegen Darmstadt klar unterlegen. Foto: Imago Images/Eibner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel – Platz acht bleibt der Ansporn Von Oleg Strebos | 30.04.2023, 18:06 Uhr

Vier Spiele hat Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga in dieser Saison noch zu absolvieren. Vier Spiele, in denen noch zwölf Zähler zu holen sind. Das selbst gesteckte Saisonziel – mit Platz acht mindestens einen Rang besser abzuschneiden als in der vorhergegangenen Spielzeit – wackelt. Die „Störche“ sind durch die 0:3 (0:2)-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 auf den neunten Rang abgerutscht. Trainer Marcel Rapp und Co. bleiben kämpferisch.