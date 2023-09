Der seit Monaten schwelende Streit zwischen der Vereinsführung des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und den eigenen Fans eskalierte beim letzten Heimspiel gegen den SC Paderborn (2:1). Einige wenige Anhänger legten die umstrittene und vor der Westtribüne platzierte LED-Werbebande lahm. Nun lenkt der Club ein und legt den Streit für den Moment bei.

In einem Club-Fan-Dialog tauschte sich die KSV mit offiziellen Vertretern des Fandachverbandes „Block 501“ aus. Die Gespräche trugen Früchte. Die Parteien einigten sich auf den Rückbau der zur Saison 2023/24 aufgebauten LED-Bande. Diese Maßnahme könnten die Holstein-Fans in diesem Streit als kleinen Sieg verbuchen.

Streit um LED-Bande soll Mannschaft nicht belasten

„Auch wenn es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen über die vorab getroffenen Absprachen zwischen Verein und Block 501 gibt, möchten wir nicht länger, dass dieser Streit auf dem Rücken unserer Mannschaft ausgetragen wird und der sportliche Erfolg möglicherweise unter diesem Konflikt leidet. Es muss klar sein, dass stets der Verein im Vordergrund steht“, fasst KSV-Präsident Steffen Schneekloth die Entscheidung des Vereins in einer Clubmitteilung zusammen:

„Interessen Einzelner müssen dahinter zurückstehen. Daher haben wir uns entschieden, die in Rede stehende LED-Bande hinter dem Tor der Westtribüne zunächst zurückzubauen.“

Die Bande war zur Saison 2023/24 vor die Westtribüne aufgestellt worden. Grund für die Anschaffung war das Abhängen der festen Werbebande an der Westtribüne. Diese schmückten die Kieler Fans bei jedem Heimspiel mit ihren Zaunfahnen, da es im Holstein-Stadion ihrer Meinung nach dafür sonst keinen Platz gibt.

Dieser Umstand ist rückblickend betrachtet der Ursprung des gesamten Streits zwischen Verein und Anhängerschaft. In jedem Fall wurde die neue LED-Bande vorversetzt aufgestellt – auf derselben Höhe wie die feste Werbebande. Und das löste die Wut bei den Fans aus, die in der Sabotage während des Paderborn-Spiels gipfelte.

Wirtschaftlicher Schaden für Holstein Kiel durch Abbau

In der Clubmitteilung weist die KSV darauf hin, dass durch den Abbau der LED-Bande ein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Wie der kompensiert werden soll, werden die Gespräche mit den betroffenen Partnern des Vereins zeigen.

„Natürlich möchten wir dem Sponsor, der die Bande bisher belegt hat, eine Alternative bieten. Hierzu werden wir sprechen und schauen, wo dieses gelingen kann. Auch wenn es vor der West an dieser Stelle in der Vergangenheit fast durchgehend eine Werbebande gegeben hat, haben wir uns entschieden, die Fläche zukünftig frei zu lassen“, kündigte KSV-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke an:

„In welcher Form die fehlenden Einnahmen aufgefangen werden, müssen wir intern klären, denn auch wenn es nicht jeder gerne hört, aber der Verein muss wirtschaftlichen Interessen folgen.“ Wolfgang Schwenke Geschäftsführer Holstein Kiel

Man sollte aber „an dieser Stelle jetzt einen Schritt nach vorne gehen“, um den Fokus wieder vollständig auf das Sportliche legen zu können. Und da steht am Sonntag, 17. September 2023 (13.30 Uhr/Sky) das Nordduell beim FC St. Pauli an.

Ermittlungen zur Sabotage der LED-Bande laufen

Nachdem sich Holstein Kiel für die konstruktiven Gespräche mit den Vertretern von „Block 501“ bedankte, betonte der Club außerdem, dass unabhängig davon die Aufbereitung der Vorkommnisse während des Paderborn-Spiels weiterhin läuft.

Da die KSV keine Fangruppen in Haftung nehmen möchte, die mit der Sabotage der LED-Bande nichts zu tun hatten, arbeitet der Verein nach wie vor an der Einzeltäterermittlung. Dieses Unterfangen nehme noch eine gewisse Zeit in Anspruch.