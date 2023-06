Sein neues „Wohnzimmer“: Marko Ivezic posiert im Holstein-Stadion. Foto: Patrick Nawe up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel holt serbischen Nationalspieler Marko Ivezic Von Oleg Strebos | 16.06.2023, 13:26 Uhr

Die „Störche“ haben ihren nächsten Neuzugang an Land gezogen. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel vermeldete am Freitag die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Marko Ivezic. Der 21 Jahre alte Serbe kommt vom serbischen Erstligisten FK Vozdovac an die Förde – und bringt Länderspiel-Erfahrung mit.