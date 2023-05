Resoluter Verteidiger: Carl Johansson (rechts) schließt sich Holstein Kiel an. Foto: Imago Images/Gonzales Photo up-down up-down Holstein Kiel Verteidiger im Anflug: Carl Johansson wird ein „Storch“ Von Oleg Strebos | 18.05.2023, 16:05 Uhr

Der Kader von Holstein Kiel für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga nimmt allmählich Form an. Waren es zuletzt vor allem Abgänge, die der Verein kommunizierte, wurde nun der dritte Neuzugang präsentiert. Von IFK Göteborg wechselt mit Carl Johansson ein schwedischer Innenverteidiger an die Kieler Förde.