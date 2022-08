Ausgetanzt: Kiels Fabian Reese (links) versetzt Sandhausens Alexander Esswein. Foto: www.imago-images.de/Holsteinoffice up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel holt 1:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen Von Oleg Strebos | 28.08.2022, 15:25 Uhr

Eine glanzvolle Gala war es nicht, drei Punkte gingen trotzdem auf das Konto von Holstein Kiel. Die „Störche“ fuhren in der 2. Fußball-Bundesliga einen 1:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen ein – und rehabilitierten sich so auch für die heftige 2:7-Packung vor einer Woche in Paderborn.