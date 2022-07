Noch wurde Fiete Arps Vertrag mit Bayern München nicht aufgelöst. FOTO: ABS Michael Schwarz/ imago images up-down up-down 2. Bundesliga Holstein Kiel hofft „im Fall Fiete Arp“ auf schnelle Entscheidung Von dpa | 01.07.2022, 11:03 Uhr

Der 22-jährige Stürmer war in der vergangenen Saison von Bayern München an die Kieler verliehen worden – und will jetzt komplett nach Schleswig-Holstein wechseln.