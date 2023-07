Spätes Glück: Holmbert Fridjonsson (links) setzt sich mit Vehemenz gegen Braunschweigs Brian Behrendt durch und erzielt per Kopf den 1:0-Siegtreffer für Holstein Kiel. Foto: Patrick Nawe up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Spätes Siegtor: Holstein Kiel feiert Auftakterfolg bei Eintracht Braunschweig Von Oleg Strebos | 30.07.2023, 15:47 Uhr | Update vor 25 Min.

Am Ende wurden die Geduld und die Beharrlichkeit von Holstein Kiel belohnt. Zum Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga gewannen die „Störche“ bei Eintracht Braunschweig mit 1:0 (0:0), das Siegtor erzielte Holmbert Fridjonsson in der Nachspielzeit.