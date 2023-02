Gelbsperre im Doppelpack: Hauke Wahl (re.) und Marvin Schulz fehlen Holstein Kiel gegen Paderborn. Foto: Imago Images/Christian Schroedter up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel erwartet angriffslustige Paderborner Von Oleg Strebos | 23.02.2023, 17:19 Uhr

Der SC Paderborn ist die aktuell produktivste Torfabrik der 2. Fußball-Bundesliga – und am Sonnabend, 25. Februar, zu Gast bei Holstein Kiel. Den „Störchen“ fehlen mit Hauke Wahl und Marvin Schulz ausgerechnet jetzt zwei wichtige Spieler in der Defensive gelbgesperrt. Kiels Trainer Marcel Rapp hofft, die Paderborner Stärken in den Griff zu bekommen – im Hinspiel gelang das überhaupt nicht.