Vorbereitung auf das Nordderby: Fin Bartels trifft im letzten Heimspiel seiner Profi-Karriere mit Holstein Kiel auf seinen Ex-Club St. Pauli. Foto: Patrick Nawe up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel empfängt zum Nordderby den FC St. Pauli Von Oleg Strebos | 18.05.2023, 15:45 Uhr

Das Stadion ist ausverkauft, die Vorfreude groß: Holstein Kiel empfängt am Freitagabend den FC St. Pauli zum Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga. Die „Störche“ konnten zuletzt ihre Niederlagenserie stoppen und befreit aufspielen, die Hamburger klammern sich noch an eine kleine Resthoffnung in Sachen Aufstiegsrelegation.