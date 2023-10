Eine große Portion Kampfgeist, Herz und Wille, eine Prise Finesse und ein ordentlicher Schwung taktischer Cleverness und Konsequenz vor dem gegnerischen Tor waren das passende Erfolgsrezept von Trainer Marcel Rapp und haben Holstein Kiel einen Auswärtssieg im Ostseederby beschert.

Mit 3:1 (1:1) setzten sich die „Störche“ am Sonntag bei Hansa Rostock durch und rücken in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga dem Hamburger Führungsduo auf Rang drei dicht auf die Pelle.

Der Beginn der Partie im Ostseestadion gehörte den Gastgebern, Holstein hatte defensiv alle Hände voll zu tun. Hansa machte Druck und belohnte sich relativ früh mit dem 1:0. Den satten Schuss von Christian Kinsombi konnte Kiels Schlussmann Timon Weiner erst sehr spät sehen und musste den Ball wenig später geschlagen aus seinem Kasten auflesen (18. Minute).

Fiete Arp trifft zum Ausgleich

Rostock blieb am Drücker, auch wenn sich die Kieler minütlich besser in die Partie bissen – und urplötzlich zum Ausgleich kamen. Der zuletzt oft so glücklos wirkende Fiete Arp nahm eine Rostocker Kopfballabwehr per Volley, der Ball fand den Weg durch den Menschenauflauf vor Hansa-Keeper Markus Kolke ins Tor (33.).

Auf dem Weg in die Halbzeitpause musste vor allem Weiner immer wieder ran, klärte aber entweder selbst oder im Verbund mit seinen Vorderleuten, sodass es nach einem intensiven ersten Abschnitt beim 1:1 blieb.

Holstein Kiel erwischt nach der Pause den besseren Start

Die hohe Intensität blieb dem Spiel auf nach der Pause erhalten, nun erwischten aber die „Störche“ den besseren Start. Einen vom gebürtigen Rostocker und Kiel-Kapitän Philipp Sander eingeleiteten Schnellangriff spielten Nicolai Remberg und Tom Rothe ganz stark zu Ende. Remberg vollstreckte letztlich zum 2:1 für Holstein (56.). Und die Gäste legten nach.

Nach einem Kopfball von Timo Becker jubelte zunächst niemand, am Ende der Szene vergab Benedikt Pichler noch das 3:1 – doch kurz darauf feierten die Kieler doch. Per Videobeweis (in der 2. Liga gibt es keine Torlinientechnik) zeigte sich, dass Beckers Kopfball bereits hinter der Linie war, ehe Nico Neidhart klärte (59.).

Kieler „Störche“ verteidigen mit Leidenschaft

Auf die eiskalte Doppel-Dusche antwortete Hansa mit Kämpferherz. Holstein musste den Zwei-Tore-Vorsprung mit Leidenschaft im Verbund verteidigen, tat das aber auch in Unterzahl nach der Ampelkarte für Carl Johansson (82.) mit Bravour.

Weiner parierte, Colin Kleine-Bekel und Becker warfen sich in Rostocker Abschlüsse, zudem strichen einige davon gefährlich nahe am Tor vorbei – doch am Ende eines heißkalten Kieler Auftritts durfte Holstein den Sieg im Ostseederby bejubeln.