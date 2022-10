Jubelnde „Störche“: Die Kieler feiern den Treffer von Steven Skrzybski (li.) zum 1:1 - es war der Startschuss für die Wende. Foto: www.imago-images.de/Eibner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel holt Heimsieg gegen Heidenheim Von Oleg Strebos | 16.10.2022, 15:35 Uhr

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Am Sonntagnachmittag gab es ein 3:1 (1:1) gegen den 1. FC Heidenheim. Zum zweiten Mal in Serie gelang dabei Offensivmann Steven Skrzybski ein Doppelpack.