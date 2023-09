Ein Blick nach oben und dann war für Steven Skrzybski klar, dass er sein Glück aus der Ferne versuchen muss. „Ich habe gesehen, dass Jannik Huth etwas weit vor seinem Tor steht, und einfach abgezogen“, berichtete der Angreifer von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel von seinem Tor von kurz hinter der Mittellinie (61. Minute) zum 2:1 (1:1)-Endstand gegen den SC Paderborn.

„Sowas übt man nicht im Training – das ist einfach Intuition. Ich freue mich vor allem, dass es für den Sieg gereicht hat.“

Nur der HSV ist besser als Holstein Kiel

Bereits zum vierten Mal in dieser Saison durften sich die „Störche“ über einen dreifachen Punkterfolg freuen. Nach fünf Spieltagen hat sich die KSV oben festgebissen. Nur der Hamburger SV, der gestern im Spitzenduell Hansa Rostock mit 2:0 (1:0) besiegte, steht in der Tabelle besser da.

„Wir haben gerade einen Lauf“, sagte Tom Rothe, der für Kiel im heimischen Stadion den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte (31.), und fügte mit leicht erhobenem Zeigefinger an: „Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen.“

Was dann passieren kann, ließ Paderborns Robert Leipertz Holstein spüren, als er in der zwölften Minute per Kopf für die zu dem Zeitpunkt verdiente Gästeführung sorgte.

Trainer Marcel Rapp sieht noch Luft nach oben

„Die Spiele in der 2. Liga sind so eng. Im Moment fallen sie auf unsere Seite“, meinte ein glücklicher Marcel Rapp.

Der Holstein-Trainer bescheinigte seiner Mannschaft zwar ein gutes Abwehr- und Umschaltverhalten, allerdings seien die eigenen Ballbesitzphasen „noch nicht auf dem Niveau, auf dem ich mir das vorstelle. Da ist noch Luft nach oben.“

Sonderlob für BVB-Leihgabe Tom Rothe

Nach leichtem anfänglichen Übergewicht für Paderborn kämpften sich die Hausherren in die Partie. Der Ausgleich von Rothe war nicht nur der mannschaftliche Lohn, sondern auch der persönliche für den 18-Jährigen. „Er hat eine gute Entscheidung getroffen, in der 2. Liga Spielpraxis zu sammeln“, lobte Rapp die Leihgabe aus Dortmund:

„In der Box ist er immer präsent, im Verteidigen wird er besser. Ich freue mich, dass er bei uns spielt. Aber auch er ist noch nicht am Ende.“ Marcel Rapp Trainer Holstein Kiel über Tom Rothe

Rothe selbst freute sich vielmehr über den vierten Sieg im fünften Saisonspiel – einzig gegen Magdeburg (2:4) gab es eine Niederlage. „So kann es auf jeden Fall weitergehen“, sagte er.

Steven Skrzybski, der Straßenfußballer mit dem Gespür

Auch Rothe war begeistert von Skrzybskis Geniestreich, der den Kielern den Sieg bescherte. „Ich war links mitgelaufen und habe auf einen Ball von ihm gewartet. Dass er dann sowas macht, ist Stevies Sache. Aber wenn das funktioniert, dann soll er es immer wieder machen“, ließ der Linksverteidiger seinen Teamkollegen zwinkernd wissen.

Der Trainer fand ebenfalls nur lobende Worte für diesen Kunstschuss aus rund 45 Metern. „Dass Stevie das sieht und den Ball reinmacht, das spricht für ihn. Er ist ein Straßenfußballer, der ein Gespür für sowas hat“, sagte Rapp.