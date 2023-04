Macht sich Gedanken um seine Zukunft: Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov von Holstein Kiel. Foto: Patrick Nawe up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Mikkel Kirkeskov lässt seinen Verbleib bei Holstein Kiel offen Von Luca Sixtus | 26.04.2023, 18:29 Uhr

Der Däne ist der einzige gelernte Linksverteidiger im Kader von Holstein Kiel. Ob Mikkel Kirkeskov auch in der kommenden Saison für die „Störche“ in der 2. Fußball-Bundesliga auflaufen wird, kann er noch nicht sagen. Sein Vertrag läuft in rund zwei Monaten aus.