Freud und Leid nah beieinander: Während sich die Spieler des Hamburger SV um Torschütze Robert Glatzel (links) über das 1:0 für den HSV freuen, schaut Marvin Schulz von Holstein Kiel (rechts) verärgert drein. Foto: Imago/Hübner up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Hamburger SV besiegt Holstein Kiel erstmals im kleinen Nordderby Von Luca Sixtus | 09.09.2022, 20:28 Uhr

In einem spannenden Duell setzt sich der Hamburger SV mit 3:2 (1:0) bei Holstein Kiel durch. Es ist der erste Sieg des HSV im neunten Aufeinandertreffen in der 2. Fußball-Bundesliga mit den „Störchen“. Dabei hätten sich die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit belohnen müssen.