Aufmunternd: Trainer Marcel Rapp (links) und Torhüter Thomas Dähne (rechts) von Holstein Kiel nehmen Marvin Schulz in den Arm. Der KSV-Neuzugang hatte im Elfmeterschießen als einziger Schütze den Ball nicht im Tor versenkt. FOTO: Imago/Claus Bergmann 2. Fußball-Bundesliga Was Holstein Kiel nach dem Aus im DFB-Pokal schnell in den Griff kriegen muss Von Luca Sixtus | 01.08.2022, 13:19 Uhr

Am Sonntag schieden die „Störche“ in der ersten Runde beim Drittligisten Waldhof Mannheim aus. Es droht der nächste Fehlstart in eine Saison. Ein Mann hat am bitteren Pokalabend aber auf sich aufmerksam gemacht.