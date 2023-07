Premiere: Carl Johansson will bei Holstein Kiel die Tür für andere Schweden öffnen. Foto: Patrick Nawe up-down up-down 2. Fußball-Bundesliga Carl Johansson ist der erste Schwede in der Geschichte von Holstein Kiel Von Oleg Strebos | 26.07.2023, 12:18 Uhr

Dabei haben vor Carl Johansson bereits andere seiner Landsmänner große Fußstapfen in Kiel hinterlassen. Jedoch waren oder sind diese Schweden in Diensten des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel. Der neue Abwehrspieler von Holstein Kiel will in der Landeshauptstadt auch erfolgreich sein.