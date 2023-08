Wer hätte das im Sommer gedacht? Holstein Kiel ist mit drei Siegen und einer Niederlage in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gestartet – Rang drei hinter Spitzenreiter Hamburger SV (10 Punkte) und dem Zweiten Hansa Rostock (9).

Dazu kommt der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Der große Umbruch im Kader der „Störche“ ist nach dem gelungenen Saisonstart beinahe schon vergessen. Das sind die drei Gründe für die starke Frühform der neu zusammengestellten Kieler Mannschaft.

1. Clevere Transfers wie Shuto Machino zünden sofort

Die Abgangsliste war lang. 16 Spieler – unter anderem langjährige Leistungsträger wie Fin Bartels, Hauke Wahl, Alexander Mühling und Fabian Reese – hatten den Verein verlassen. KSV-Sportchef Uwe Stöver und sein Team standen vor der großen Herausforderung, einen verjüngten, dennoch schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Nun erntet Holstein die ersten Früchte der Geduld und stillen Arbeit hinter den Kulissen.

Stöver und Co. tüteten einige clevere Transfers ein, die keine Anlaufschwierigkeiten hatten und sofort zünden. Allen voran Angreifer Shuto Machino bereichert das Kieler Offensivspiel. Der fünffache japanische Nationalspieler – gekommen vom J-League-Schlusslicht Shonan Bellmare – beeindruckt mit Dynamik, explosiver Sprungkraft und einem guten Abschluss. Dazu sorgt er mit seinen absurd weiten Einwürfen immer wieder für Gefahr im gegnerischen Strafraum.

Neben Machino sind aber auch Dortmunds Leihgabe Tom Rothe – der ideale Schienenspieler auf der linken Seite –, dem serbischen Mittelfeldabräumer Marko Ivezic und Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel, der nach seinem Regionalliga-Jahr bei der Kieler Reserve einen überraschend soliden und stabilen Eindruck hinterlässt, sofort eingeschlagen.

2. Trainer Marcel Rapp hat seinen Plan angepasst

In der vergangenen Saison wirkte es bei den „Störchen“ phasenweise fast so, als ob Trainer Marcel Rapp seine Idee vom Fußball unbedingt durchdrücken wollte. Ungeachtet des Ergebnisses sollten seine Schützlinge das flache Kurzpassspiel mit ständigen Positionswechseln umsetzen. Automatismen sind bis zu einem bestimmten Punkt wichtig, doch vieles wirkte wie auswendig gelernt – ohne Herz und für die Zuschauer bisweilen ermüdend.

In den ersten Spielen der neuen Saison hat Rapp seinen Plan angepasst, sich aus seinen eigenen Fesseln gelöst. Die KSV begeistert sowohl mit ansehnlichem Kombinationsspiel als auch mit vermeintlich einfachem, aber effektivem Fußball.

Hinzu kommt die leidenschaftliche Defensivarbeit. Die großen Abwehrsorgen der vergangenen Spielzeit (insgesamt 61 Gegentore) gehören der Vergangenheit an. Nach vier Ligapartien stehen zwar fünf Gegentreffer zu Buche, davon fielen aber allein vier gegen Magdeburg (2:4). Zweimal spielte Holstein bereits zu Null.

3. Holstein Kiel hat neue Führungsspieler gefunden

Die Angst war groß, dass es der neuen Mannschaft mit den Abgängen von Bartels, Wahl und Co. an Leitwölfen fehlen würde. Philipp Sander wächst immer besser in seine neue Kapitänsrolle hinein, geht voran, übernimmt Verantwortung.

Hinter Sander hatte die KSV in Carl Johansson eigentlich einen neuen Abwehrchef gefunden. Doch der Schwede kehrt jetzt erst wieder mit Individualtraining aus seiner Meniskusverletzung zurück. In seiner Abwesenheit hat Patrick Erras, von Haus aus eher ein defensiver Mittelfeldspieler, das Kommando im Abwehrzentrum übernommen – mit Erfolg.

Mit den beiden Vizekapitänen Lewis Holtby und Timo Becker verfügt Coach Rapp zudem über zwei weitere Akteure, die ihre Rolle mit angemessenem Stolz ausfüllen. Holstein Kiel hat seine neuen „Leitstörche“ gefunden.