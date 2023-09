2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel: Sturm-Trio um Steven Skrzybski will auf St. Pauli weiter für Furore sorgen Von Luca Sixtus | 14.09.2023, 15:29 Uhr Auf Kurs: Steven Skrzybski hat mit Holstein Kiel einen gelungenen Saisonstart hingelegt. Foto: Patrick Nawe up-down up-down

Nach der Länderspielpause ist vor dem Nordduell. Holstein Kiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga zu Gast beim FC St. Pauli. Die „Störche“ würden in Hamburg nur zu gern an ihre Erfolgsphase vor der Unterbrechung anknüpfen. Es kommt dabei auch zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Holstein-Kapitän und guten Kumpel von Steven Skrzybski.