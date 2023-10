Die Zeichen stehen wieder auf Angriff bei Benedikt Pichler. Hinter dem österreichischen Stürmer von Holstein Kiel liegt eine Seuchensaison. Eine Fersenverletzung zwang den 26-Jährigen zu einer monatelangen Fußballpause. Doch drei Tore und zwei Vorlagen an den ersten acht Spieltagen der 2. Fußball-Bundesliga katapultierten Pichler ins Blickfeld der österreichischen Nationalmannschaft.

Der gebürtige Salzburger sprüht vor dem Duell mit Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg (Sonntag, 13.30 Uhr) vor Tatendrang. Dabei ist Pichler, der im August 2021 als erster Millionen-Transfer der KSV-Historie von Austria Wien an die Kieler Förde wechselte, noch gar nicht wieder bei hundert Prozent seiner Leistungsfähigkeit angekommen.

„Noch reicht es nicht ganz für 90 Minuten. Aber die Intensität und das Tempo, das ich in den Spielen gehen kann, wird immer besser. Mein Körper adaptiert sich gut“, verrät Pichler und lässt Raum für weitere Leistungssprünge in naher Zukunft offen.

Und die erhofft und erwartet der Modellathlet auch von sich selbst. Erstmals rückt der Kieler Topscorer vor den EM-Qualifikationsspielen seines Heimatlandes in den Fokus des österreichischen Teamchefs Ralf Rangnick.

„Es benötigt aber noch sehr viel Arbeit, um beim Nationalteam richtig ernsthaft anklopfen zu können.“ Benedikt Pichler Stürmer von Holstein Kiel

Demütig, aber voller Stolz berichtet Pichler: „Ich bin beim Nationalteam das erste Mal auf Abruf, das freut mich irrsinnig. Es zeigt, dass man dort auf dem Radar ist. Es benötigt aber noch sehr viel Arbeit, um beim Nationalteam richtig ernsthaft anklopfen zu können. Das ist mein großes Ziel.“

Pichler will Vertrauen von Marcel Rapp zurückzahlen

Bei Rangnick noch im zweiten oder dritten Glied, gehört er bei Holstein-Coach Marcel Rapp in dieser Saison stets zur Startelf: „Ich bin so ein Spieler, für den das Vertrauen entscheidend ist. Ich schätze es sehr, dass ich in der Verletzungspause sehr viel Vertrauen vom Trainerteam bekommen habe. Das hat sehr geholfen, um gut zurückzukommen. Und ich verspüre es nach wie vor. Das ist die perfekte Voraussetzung für einen Spieler, es zurückzuzahlen.“

Pichler zahlt zurück – in seiner Währung: Tore und Vorlagen. Auch am Sonntag will der Österreicher jubeln, mahnt aber an, den Zweitliga-Aufsteiger (10.) aus dem Saarland, der bereits dem Hamburger SV beim überraschenden 2:1-Sieg ein Bein stellte, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Wir wissen, wie eklig Elversberg zu bespielen ist. Sie sind Aufsteiger, geben richtig Gas, spielen aber auch guten Fußball. Für uns gilt es, die Kräfte vor der Länderspielpause zu bündeln, um nochmal drei Punkte zu holen.“ Benedikt Pichler Österreicher von Holstein Kiel

Drei Punkte, um am Saisonende mit Holstein Kiel aufzusteigen? Pichler wiegelt ab: „Das ist überhaupt nicht in den Köpfen. Wie schnell es in beide Richtungen gehen kann, haben wir gerade gesehen. Wenn du ein bisschen weniger das Momentum auf deiner Seite hast, verlierst du Spiele, die du jetzt gewonnen hast und andersherum. In der Liga kann man bis zum Saisonendspurt schwer vorhersagen, wohin es letztlich geht. Es ist alles möglich – aber eben in beide Richtungen.“

Pichler ist jedenfalls auf dem Sprung – vorerst zu seinem ersten Einsatz über 90 Minuten. Aber vielleicht öffnen sich für den Torjäger auch schon bald andere Türen in seiner Heimat. Nicht nur auf Abruf!