Starke Saison: Ahmet Arslan avancierte bei Dynamo Dresden zum Drittliga-Torschützenkönig. Foto: Imago Images/Hentschel

2. Fußball-Bundesliga

Ahmet Arslan verlässt Holstein Kiel und wechselt zum 1. FC Magdeburg

23.06.2023

In der vergangenen Saison sorgte er in der 3. Liga für Aufsehen, nun beginnt für Ahmet Arslan ein neues Kapitel. Der Angreifer kehrt nicht zu Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zurück, sondern schließt sich dem Ligarivalen 1. FC Magdeburg an.