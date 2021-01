Fussball 2. Bundesliga : Holstein Kiel geht mit müden Beinen ins Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig

Die „Störche“ erhalten vor dem Nordduell nur eine kurze Regenerationszeit. Das Lazarett wird derweil größer.

Kiel | „Ein bisschen mehr Qualität im eigenen Ballbesitz“, das wünschte sich Ole Werner nach dem 1:1 (1:1) am Mittwochabend beim SC Paderborn für die kommende Begegnung. Schon am Sonnabend will der Trainer von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel gegen Eintracht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.