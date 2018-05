Ticker und Livestreams : Hier sehen Sie die Relegationsspiele

Im Free-TV gibt es die Partien nicht zu sehen. Fans müssen auf Eurosport oder Public Viewing ausweichen.

von Katharina Bambenek

15. Mai 2018, 12:11 Uhr

Kiel/Wolfsburg | Zwei Spiele trennen Holstein Kiel noch von einem eventuellen Auf- und den Vfl Wolfsburg von einem eventuellen Abstieg. Am Donnerstag und am Pfingstmontag treffen die beiden Mannschaften aufeinander. Erst in Wolfsburg, dann in Kiel. Anpfiff ist jeweils um 20.30 Uhr.

Wer kein Ticket mehr fürs Stadion bekommen hat, hat allerdings schlechte Karten, das Spiel live verfolgen zu können. Denn weder im Free-TV, noch auf Sky sind die Partien zu sehen. Die Rechte liegen allein bei der Discovery-Tochter Eurosport.

Eurosport zeigt die Spiele auf zwei Kanälen. Einmal auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra sowie im Livestream im Eurosport Player. Dieser kann für 6,99 im Monat abonniert werden.

Wer kein Geld ausgeben möchte und nicht zu großen Wert auf das Bild legt, kann das Spiel im Liveticker bei eurosport.de verfolgen.

Zudem haben mehrere Gaststätten bereits angekündigt, das Spiel zu übertragen. Ein Anruf bei der Stammlocation ist also einen Versuch wert.

Eine Zusammenfassung der Spiele bietet das ZDF. Am Donnerstag ab 23.15 Uhr und am Pfingstmontag ab 23.30 Uhr.

Ein kleines Trostpflaster gibt es allerdings für alle Fans noch: Die Relegationsduelle zwischen der 2. und 3. Liga laufen live im ZDF. Außerdem werden die Aufstiegsspiele der Regionalliga in den jeweiligen Dritten Programmen gezeigt.