DFB-Pokal : Heimspiel im Halbfinale: Auf diesen Erstligisten trifft der Hamburger SV

Bei der Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale hat der Hamburger SV ein Heimspiel zugelost bekommen. Gespielt wird am 19./20. April.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss auf dem Weg in sein insgesamt drittes DFB-Pokalfinale den 1. FC Union Berlin bezwingen. Die Sachsen empfangen Mitte April den Ligarivalen. Im zweiten Halbfinale bescherte Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte bei der Auslosung am Sonntag in der ARD-Sendung „Sportschau“ aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund dem Zweit...

