Diamond League in Oslo : Harting-Brüder: Robert knackt WM-Norm - Christoph Sechster

Beim ersten Diskus-Zweikampf der Harting-Brüder seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio konnten die Berliner nicht glänzen. Immerhin übertraf Robert Harting beim Diamond-League-Meeting in Oslo mit mit 65,11 Meter die Norm für die WM im August in London und wurde Fünfter.