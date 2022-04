Handball : Zurück in die Weltspitze: Bundestrainer Gaugisch ehrgeizig

Der neue Bundestrainer Markus Gaugisch will die deutschen Handballerinnen zurück in die Weltspitze führen. Als großen Schritt dorthin peilt Gaugisch mit der DHB-Auswahl die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris an.

„Das möchte ich anstreben mit der Natio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.