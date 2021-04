Sieg in Portugal : WM für Handball-Frauen ganz nah

Die deutschen Handballerinnen dürfen mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft planen. Bundestrainer Groener kann sich über das erste Etappenziel auf dem Weg zur Endrunde in Spanien aber nicht so richtig freuen.

Luso | Das WM-Ticket für Deutschlands Handball-Frauen liegt zur Abholung bereit - doch Bundestrainer Henk Groener schimpfte kräftig über den Auftritt seiner Schützlinge. „Erfolg ist nach einem solchen Spiel ein etwas zu großes Wort. Das war ein Tag der offenen Tür in der Abwehr“, grummelte Groener nach dem 32:27 (17:10)-Sieg im Playoff-Hinspiel gegen Port...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.