Nationalmannschaft : Viele Fragezeichen bei Handballern vor Olympia-Quali

Selten gab es vor der Nominierung der Handball-Nationalmannschaft so viele Fragezeichen wie im Vorfeld der Olympia-Quali. Klar ist nur: Das Aufgebot wird anders aussehen als bei der verpatzten WM.

Dortmund | Wer kehrt zurück, wer muss weichen? Gibt es eine neue Torwart-Hierarchie? Und was wird mit Kapitän Uwe Gensheimer? Seit Wochen bastelt Alfred Gislason akribisch an seinem Personal-Puzzle für die Olympia-Qualifikation der deutschen Handballer - am Mon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.