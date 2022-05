Handball-Bundesliga : Vereinsweltmeister SC Magdeburg vor Meistertitel

Der SC Magdeburg ist das Team der Saison in der Handball-Bundesliga. Mit Schützenhilfe kann das Team bereits am Sonntag deutscher Meister werden. Zweifel am Gewinn des Titels gibt es aber ohnehin nicht mehr.

Ausgerechnet die drei Nord-Clubs THW Ki...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.