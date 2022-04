Nach Trainingslager : Ukrainische Handball-Nationalmannschaft reist nach Rostock

Die ukrainische Handball-Nationalmannschaft hat ihr Trainingslager im bayerischen Großwallstadt beendet. Ein Großteil reist jetzt nach Rostock. Wie der TV Großwallstadt am Mittwoch mitteilte, war das vom ukrainischen Sportministerium genehmigte Trainingslager in Bayern nicht verlängert worden. „Dennoch müssen die Spieler nicht ins Kriegsgebiet zurückkehren. Sechs Nationalspieler konnten bereits Verträge bei anderen europäischen Vereinen unterschreiben“, hieß es in der Vereinsmitteilung der Unterfranken.

Alle anderen Profis seien beim ukrainischen Topclub Motor Saporischschja unter Vertrag, der nun die Genehmigung für ein Trainingslager in Rostock erhalten habe. „Demnach sind alle verbleibenden Spieler heute Richtung Mecklenburg-Vorpommern abgereist“, teilten die Unterfranken mit. Seit dem 21. März waren die Ukrainer in Großwallstadt, wo ihr aktueller...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.