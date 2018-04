Handball-Bundesliga : Torwart Bitter will beim TVB Stuttgart bleiben

Handball-Weltmeister Johannes Bitter möchte auch in der kommenden Saison für den TVB Stuttgart spielen.

von dpa

17. April 2018, 12:48 Uhr

«Ich hatte Angebote anderer Clubs, aber mein Wunsch ist es, für ein weiteres Jahr in Stuttgart zu bleiben», sagte der 35 Jahre alte Torhüter der «Bild». «In den nächsten zwei bis drei Wochen wollen wir alles klar machen.»

Der Weltmeister von 2007 spielt seit Anfang 2016 für die Schwaben in der Bundesliga. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, Bitter möchte gerne verlängern. «Es ist hier ein aufstrebendes Projekt, Spitzenhandball in der Großstadt zu etablieren», sagte er. Aufgrund seiner guten Leistungen in dieser Spielzeit soll es zuletzt unter anderem Interesse von Rekordmeister THW Kiel gegeben haben.