Olympia-Qualifikation : Tokio ist ganz nah: Deutschland lässt Slowenien keine Chance

Die DHB-Handballer gewinnen 36:27 und haben am Sonntag gegen Algerien beste Chancen auf die Olympia-Qualifikation.

Berlin | Tokio ist rund 9000 Kilometer von Deutschland entfernt – aber für die deutsche Handball-Nationalmannschaft ganz nah. Am Sonnabend besiegte ein in der ersten Halbzeit bärenstarkes DHB-Team den EM-Vierten Slowenien in Berlin mit 36:27 (22:12) und stieß die Tür zu den Olympischen Sommerspielen (23. Juli bis 8. August) ganz weit auf. „Ich spüre große Erlei...

