Viertelfinal-Hinspiel : THW Kiel vor Champions-League-Aus: Niederlage gegen Vardar Skopje 28:29

Der deutsche Rekordmeister verschenkte einen fast schon sicheren Sieg und braucht für das Final Four ein Handball-Wunder.

von dpa

22. April 2018, 19:08 Uhr

Kiel | Die Handballer des THW Kiel stehen vor dem Aus in der Champions League. Der deutsche Rekordmeister verlor am Sonntag das Viertelfinal-Hinspiel gegen den mazedonischen Titelverteidiger Vardar Skopje in eigener Halle mit 28:29 (12:14). Das Rückspiel am nächsten Sonntag wird für die Norddeutschen nun eine extrem schwierige Aufgabe, da Skopje in dieser Serie bislang keine Heimpartie verloren hat. Beste THW-Werfer waren mit je vier Toren Marko Vujin, Nikola Bilyk und Niclas Ekberg, für Skopje erzielten der Ex-Kieler Rogerio Ferreira Moraes, Stojanche Stoilov und Ivan Cupic je fünf Treffer.

Die Kieler brachten sich selbst um eine bessere Ausgangsposition. Zunächst bauten sie eine Drei-Tore-Führung (23:20/47.) nicht weiter aus. Dazu hatte der THW beim 28:28 und eigenem Ballbesitz immer noch eine Siegchance, die Trainer Alfred Gislason mit einem zusätzlichen Feldspieler für Torhüter Niklas Landin in den letzten 24 Sekunden der Partie erzwingen wollte. Lukas Nilsson verlor aber den Ball, und Jorge Maqueda sorgte mit einem Treffer ins verwaiste Tor der „Zebras“ für den glücklichen Sieg der Gäste.

Von Beginn an hatten die Kieler Probleme mit Vardar-Keeper Arpad Sterbik. So erarbeiteten sich die Mazedonier immer wieder Führungen, denen die Kieler bis Mitte der zweiten Halbzeit hinterher laufen mussten.