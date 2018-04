Handball-Champions-League : Bitteres Aus: Kieler Handballer trotz 28:27 in Skopje gescheitert

Ein 28:27 erzielen die Zebras gegen die Favoriten. Für die Champions League reicht es aber nicht.

von dpa/Steffen Kahl

29. April 2018, 16:30 Uhr

Aus der Traum vom Final-Turnier in der Champions League. Zwar gewannen die Handballer des THW Kiel am Sonntag ihr Viertelfinal-Rückspiel bei Titelverteidiger Vardar Skopje in Mazedonien 28:27 (13:13), doch nach der 28:29-Niederlage im Hinspiel mussten die Norddeutschen wegen der Auswärtstorregel das bittere Aus hinnehmen.

Den Kielern nutzte auch eine engagierte kämpferische Leistung beim Titelverteidiger in Mazedonien nichts. „Wir sind richtig traurig, aber auch stolz“, sagte THW-Spielmacher Domagoj Duvnjak bei Sky. „Wir haben ein überragendes Spiel gemacht, aber das war leider nicht genug.“ Sein Mannschaftskamerad Miha Zarabec ergänzte: „Am Ende hat uns das Glück gefehlt.“

In der Tat hatten sich die Kieler auch von Rückständen nicht entmutigen lassen, kamen immer wieder heran. Doch unter dem Strich agierte Skopje cleverer und hatte in Arpad Sterbik einen überragenden Torhüter. Außer Skopje stehen Paris St. Germain und der HBC Nantes im Finalturnier. Paris setzte sich gegen KS Vive Kielce aus Polen durch, Nantes mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Dominik Klein eliminierte die Dänen von Skjern HB.

Das Finalturnier im EHF-Pokal findet mit drei Mannschaften aus der deutschen Bundesliga statt. Außer dem SC Magdeburg, der die Endrunde am 19. und 20. Mai ausrichtet, haben sich die Füchse Berlin und Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen qualifiziert.

Der Club aus der Hauptstadt holte bereits am Samstag gegen RK Nexe aus Kroatien einen Acht-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel auf, gewann 25:16 (14:9). „Wir haben nicht aufgegeben, wir haben Moral gezeigt und ein fast verlorenes Spiel zum Schluss gewonnen“, sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic. Nach dem 30:27 im Hinspiel gewannen die Göppinger am Sonntag auch das zweite Duell mit dem französischen Vertreter Chambéry Savoie HB mit 31:27 (18:13).

Der vierte Teilnehmer wurde am späten Abend zwischen Saint-Raphael Var aus Frankreich und BM Granollers aus Spanien ermittelt. Die Auslosung für die Endturniere in der Champions League und im EHF-Pokal finden am 1. Mai statt.

