Handball-Bundesliga : THW Kiel zurück an der Tabellenspitze

Der Meister siegt in Erlangen klar mit 31:25 und profitiert vom Flensburger Punktverlust.

Erlangen | Der Start in den Mai dürfte so ganz nach dem Geschmack des THW Kiel gewesen sein: Der Handball-Rekordmeister setzte sich gestern im ersten von acht Pflichtspielen im Wonnemonat souverän mit 31:25 (16:12) beim HC Erlangen durch. Versüßt wurde den Kielern der Sieg zudem mit dem Punktverlust des Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt in Göppingen (28:28), wod...

