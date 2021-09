Champions League : THW Kiel trifft auf angezählten Topclub aus Frankreich

Der Deutsche Meister spielt am Donnerstag bei Montpellier HB um die nächsten Punkte in der Königsklasse.

von Jannik Schappert

29. September 2021, 17:20 Uhr

Kiel | Sieben Pflichtspiele, sieben Siege – für den THW Kiel läuft es in der neuen Saison rund. Donnerstagabend (20.45 Uhr/DAZN) strebt der Deutsche Handball-Meister Erfolg Nummer acht an, in der Champions League ist das Team von Trainer Filip Jicha bei Montpellier HB gefordert.

Weiterlesen: THW Kiel nach 30:20 in Erlangen wieder an der Tabellenspitze

Anders als der THW (4:0 Punkte) ist der französische Topclub bescheiden in die Königsklasse gestartet. Auf das Auftakt-Unentschieden gegen Szeged folgte eine Acht-Tore-Abreibung bei Vorjahresfinalist Aalborg. Auch in der nationalen Liga gab es bereits Punktverluste – allerdings war die Mannschaft von Patrice Canayer, der im 27. Jahr (!) Montpellier-Trainer ist, zuletzt stark ersatzgeschwächt. Gegen Kiel soll die personelle Lage wieder eine etwas bessere sein.

Weiterlesen: THW holt Torwart Tomas Mrkva als Quenstedt-Nachfolger

„Wir wissen, dass uns eine starke Mannschaft erwartet, gegen die wir eine Top-Leistung benötigen“, äußerte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak Respekt gegenüber dem Champions-League-Sieger von 2018.