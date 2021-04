Handball-Bundesliga : THW Kiel siegt bei TSV Hannover-Burgdorf und steht auf Platz 1

Die Zebras sind vorerst wieder Tabellenführer vor der SG, die sich am Sonntag gegen Leipzig wieder vorschieben könnte.

Titelverteidiger THW Kiel hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga erobert. Die Zebras gewannen am Samstag ihr Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 35:29 (16:16) und zogen an der SG Flensburg-Handewitt vorbei, die aber am Sonntag kontern kann. Niclas Ekberg erzielte acht Treffer für den THW, Johan Hans...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.