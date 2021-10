Handball-Bundesliga : THW Kiel gewinnt 34:25 gegen Minden

Die Kieler Titelverteidiger bleiben weiter unbesiegt. Die Außenseiter aus Minden blieben aber dran.

Handball-Rekordmeister THW Kiel bleibt in der Bundesliga unbesiegt. Drei Tage nach der 30:37-Pleite in der Champions League beim französischen Vertreter Montpellier HB setzten sich die „Zebras“ am Sonntag vor heimischem Publikum mit 34:25 (19:15) gegen das Tabellenschlusslicht TSV GWD Minden durch. Bester Werfer der Kieler war der Schwede Niclas Ekberg...

