Handball-Bundesliga : THW Kiel feiert Niclas Ekberg nach 34:25-Sieg über GWD Minden

Der Rechtsaußen knackt den Rekord von Magnus Wislander und steht nun auf Platz eins der ewigen Torschützenliste der „Zebras“.

In der 49. Minute war es soweit: Das 28:22 von Niclas Ekberg per Kempa-Trick beim 34:25 (19:15)-Erfolg des THW Kiel gegen GWD Minden markierte das 1333. Tor des Schweden für die „Zebras“ in der Handball-Bundesliga. Damit hat der 32-jährige Rechtsaußen, der seit 2012 beim Rekordmeister unter Vertrag steht, keinen Geringeren als den Welthandballer des...

