Handball-Bundesliga : THW Kiel fehlt nur noch ein Sieg bis zur Tabellenführung

Die „Zebras“ haben mit Angstgegner HSG Wetzlar beim 23:19 keine Probleme.

Kiel | Ein Sieg gegen die HSG Wetzlar? Rune Dahmke hätte vor dem Anpfiff der Partie in der Handball-Bundesliga am Sonnabend „ohne zu zögern unterschrieben“. Schließlich sind die Hessen so etwas wie der Angstgegner des THW Kiel. Aus fünf der vorangegangen letzten neun Duelle waren die Kieler als Verlierer hervorgegangen, auch im Hinspiel hatte man das Nachsehe...

