Handball-Bundesliga : Im Liveticker: THW Kiel zu Gast beim HC Erlangen

Die Kieler sind gut in die Saison gestartet. Nach dem Erfolg gegen die SG sollen nun gegen Erlangen die nächsten Punkte her. Anwurf ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Erlangen gegen THW Kiel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.