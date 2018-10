Handball EHF-Cup : Auslosung: THW Kiel gegen norwegischen Drammen HK

Die Zebras treten in der dritten Qualifikationsrunde gegen Drammen an. Das Spiel findet am 18. November statt.

von dpa

16. Oktober 2018, 12:12 Uhr

Kiel | Der Handball-Bundesligist THW Kiel trifft in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Cups auf den norwegischen Vertreter Drammen HK. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien.

Das erste EHF-Cup-Spiel unserer Zebras findet voraussichtlich am 18. November in unserer Sparkassen-Arena-Kiel statt: Gegner in der K.o.-Runde sind die Norweger von Drammen HK. Alle Infos... https://t.co/VNyOiJ6Jqh — THW Kiel (@thw_handball) 16. Oktober 2018

Titelverteidiger Füchse Berlin, der derzeit bei der Club-Weltmeisterschaft im Wüstenemirat Katar um den Super Globe spielt, muss sich mit Aalborg Handbold aus Dänemark auseinandersetzen. Der SC Magdeburg und die TSV Hannover-Burgdorf treffen auf portugiesische Clubs. Magdeburg spielt gegen den FC Porto, Hannover gegen Benfica Lissabon.

Die Füchse treten zunächst auswärts an, während Kiel, Magdeburg und Hannover Heimrecht genießen. Die Spiele werden am 17./18. sowie am 24./25. November ausgetragen. Die Sieger qualifizieren sich für die Gruppenphase, die am 29. November ausgelost wird und im Februar kommenden Jahres startet. Das Finalturnier findet am 18. und 19. Mai statt.