Handball-Bundesliga : THW-Team mit besonderem Geist in die neue Saison

Die „Zebras“ gehen mit Zuversicht in die neue Handball-Saison. Der Rekordmeister will wieder um möglichst viele Titel mitspielen. Der einzige „Neue“ ist Nikola Bilyk, der nach langer Verletzungspause zurück ist.

Damp | Nur 73 Tage nach ihrem Titelgewinn kehren die Handballer des THW Kiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten auf die Bühne in der Bundesliga zurück. Und wenn die Spieler des Rekordchampions am kommenden Mittwoch gegen 19 Uhr in die heimische Ostseehalle einlaufen, werden sie von rund 9000 Fans begrüßt, die im Rahmen eines Modellprojekts zugelassen sind. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.