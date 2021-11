Handball-Bundesliga : THW Kiel zittert sich zum Sieg gegen den Bergischen HC

Nach vier Spielen ohne Sieg hat der THW Kiel in der Handball-Bundesliga wieder gewonnen. Die „Zebras“ hatten beim 24:23 gegen den Bergischen HC aber viel Mühe.

Kiel | Raus aus der (Ergebnis)-Krise: Nach zuvor vier sieglosen Spielen ist der THW Kiel in der Handball-Bundesliga zwar in die Erfolgsspur zurückkehrt, überzeugte dabei allerdings nicht. Im ersten Spiel nach der Länderspielpause bezwang der Rekordmeister am Donnerstagabend den Bergischen HC glücklich mit 24:23 (15:12). Damit ist Platz 2 wieder in Sichtweite...

