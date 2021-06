Handball-Bundesliga : THW Kiel verliert knallharten Kampf

Die Zebras fighten, ziehen beim SC Magdeburg aber den Kürzeren. Am Ende unterliegt der Rekordmeister mit 33:34.

Magdeburg | Niklas Ekberg mit Schmerzen und Tränen in den Augen, Steffen Weinhold mit verbundenem Kopf, Hendrik Pekeler mit Roter Karte, Domagoj Duvnjak am Ende im Pekeler-Trikot: Dieses Spiel wird Spuren hinterlassen beim THW Kiel. Die „Zebras“ verloren in der Handball-Bundesliga ein wahres Kampfspiel beim SC Magdeburg mit 33:34 (16:17) und damit auch die reelle...

